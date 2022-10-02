Прощание с Борисом Моисеевым проходит в Москве

13:16, 02 октября 2022, ПАИ

Церемония прощания с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым началась на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Проститься с артистом пришли близкие, друзья и коллеги.Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова «Ясь и Янина». В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас». Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает 10 альбомов, в частности, «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек», «Ангел».