Конституционный суд одобрил вхождение новых территорий в состав России

13:27, 02 октября 2022, ПАИ

Конституционный суд России одобрил внесенный президентом РФ пакет документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, сообщает ТАСС.

«Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации. Настоящее постановление незамедлительно направляется президенту Российской Федерации», - говорится в первом из постановлений конституционного суда России. Аналогичные решения приняты по трем другим договорам.