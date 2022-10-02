Конституционный суд одобрил вхождение новых территорий в состав России
Конституционный суд России одобрил внесенный президентом РФ пакет документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, сообщает ТАСС.
«Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации. Настоящее постановление незамедлительно направляется президенту Российской Федерации», - говорится в первом из постановлений конституционного суда России. Аналогичные решения приняты по трем другим договорам.
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Конституционный суд одобрил вхождение новых территорий в состав России