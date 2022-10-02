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Политика

Выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут осенью 2023 года

Выборы в законодательные органы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года. Это следует из постановлений Конституционного суда, который признал конституционными международные договоры о включении этих регионов в состав в РФ.

«Согласно статье 7 рассматриваемого договора выборы в законодательный (представительный) орган Донецкой Народной Республики проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года», - говорится в одном из документов.

До этого момента президент России в течение десяти дней со дня принятия в состав РФ этих регионов назначает временно исполняющих обязанности высшего должностного лица в субъектах, а именно: глав ДНР, ЛНР, губернаторов Херсонской и Запорожской областей, отмечается в постановлении.

Правительства ДНР и ЛНР продолжат исполнять полномочия до формирования нового состава врио глав регионов в соответствии с российским законодательством, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что переходный период будет действовать со дня принятия новых субъектов в состав России и до 1 января 2026 года.

При этом регионы уже считаются принятыми в РФ: договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации. Все проживающие на территориях граждане Украины, граждане ДНР и ЛНР, постоянно проживающие там лица без гражданства считаются гражданами России, за исключением тех, кто в течение месяца заявит о желании сохранить имеющееся у них или несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства, как следует из документа.

Свои подписи под документами помимо Владимира Путина поставили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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