Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Денежной единицей в новых субъектах РФ станет рубль

Денежной единицей на территориях новых субъектов РФ будет рубль, об этом сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

При этом до 31 декабря возможны расчёты в гривнах, отметил он.

Павел Крашенников также добавил, что формирования новых субъектов РФ предлагается включить в состав Вооружённых сил России.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 октября 2022

Русских язык станет государственным на территории новых субъектов

02 октября 2022

Выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут осенью 2023 года
02 октября 2022

Денежной единицей в новых субъектах РФ станет рубль
02 октября 2022

Конституционный суд одобрил вхождение новых территорий в состав России

01 октября 2022

На въезде в Печорский район организован пункт проверки документов
01 октября 2022

Товары из иностранных машин будут выгружать в Псковской области
01 октября 2022

Журнал Newsweek назвал худшей идеей вступление Украины в НАТО
30 сентября 2022

Владимир Щербинин обсудил в Москве кадровые вопросы с Сергеем Граховым

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...