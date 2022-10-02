Денежной единицей в новых субъектах РФ станет рубль

15:17, 02 октября 2022, ПАИ

Денежной единицей на территориях новых субъектов РФ будет рубль, об этом сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

При этом до 31 декабря возможны расчёты в гривнах, отметил он.

Павел Крашенников также добавил, что формирования новых субъектов РФ предлагается включить в состав Вооружённых сил России.

