Жители новых регионов РФ получат гражданство, если принесут присягу
Жители Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей приобретают российское гражданство при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству со ссылкой на законопроекты о вхождении новых субъектов в состав РФ.
«Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось о новой денежной единице в присоединённых субъектах РФ.
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