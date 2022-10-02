Жители новых регионов РФ получат гражданство, если принесут присягу

16:20, 02 октября 2022, ПАИ

Жители Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей приобретают российское гражданство при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству со ссылкой на законопроекты о вхождении новых субъектов в состав РФ.

«Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о новой денежной единице в присоединённых субъектах РФ.