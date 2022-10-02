Россиянам рассказали, что будет с ценами на гречку и рис

16:45, 02 октября 2022, ПАИ

В России гречка обычно стоит дороже риса, однако в этом сезоне соотношение может измениться, потому что стоимость гречки падает на фоне большого урожая. Такой прогноз в эфире радио Sputnik дал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьёзно упала в цене – минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться», – отметил он.

Эксперт добавил, что при этом рис в нынешнем сезоне может подорожать в пределах 10 %, как пишет агенство «Прайм».

«Говорить о том, что будут взрывные процессы, связанные с ростом цен на рынке риса, не приходится. Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно. Пока мы видим, что цены на рис колеблются в пределах десяти процентов», – сказал Злочевский.