Русских язык станет государственным на территории новых субъектов

17:51, 02 октября 2022, ПАИ

ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного — Конституционный суд РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Также из постановлений Конституционного суда РФ о статусе новых территорий следует:

— Россия гарантирует всем народам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, право на сохранение и изучение родного языка

— Граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами РФ

— Переходный период для интеграции новых субъектов с Россией действует до 1 января 2026 года

— Главы Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами