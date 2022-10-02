Мобилизация продолжается: Из Пушкинских Гор утром уехали мобилизованные граждане

18:29, 02 октября 2022, ПАИ

Мобилизованные граждане из Пушкиногорского района отправились для выполнения своего долга сегодня рано утром, сообщает газета «Пушкинский край».

«Мы верим в вас и желаем вам только победы! Знайте, дома вас ждут ваши родители, ваши жены и дети! У вас у всех – крепкий, надежный тыл!» – пожелал глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев.