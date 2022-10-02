Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожья

20:41, 02 октября 2022, ПАИ

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Ранее украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области???. Погибли 30 человек, ранены 88. На сегодня освобождено более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье.

«Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», - сказал Рогов.

По его словам, число желающих уехать из территории, подконтрольной киевской власти, исчисляются тысячами.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.