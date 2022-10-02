Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожья

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Ранее украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области???. Погибли 30 человек, ранены 88. На сегодня освобождено более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье.

«Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», - сказал Рогов.

По его словам, число желающих уехать из территории, подконтрольной киевской власти, исчисляются тысячами.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 октября 2022

Актриса Ирина Пегова посетила Пушкинский Заповедник
02 октября 2022

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожья

02 октября 2022

Мобилизация продолжается: Из Пушкинских Гор утром уехали мобилизованные граждане

02 октября 2022

Русский язык станет государственным на территории новых субъектов

02 октября 2022

Выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут осенью 2023 года
02 октября 2022

Денежной единицей в новых субъектах РФ станет рубль
02 октября 2022

Конституционный суд одобрил вхождение новых территорий в состав России

01 октября 2022

На въезде в Печорский район организован пункт проверки документов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...