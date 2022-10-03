Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

08:06, 03 октября 2022, ПАИ

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент», - цитирует его заявление РИА Новости.

Михаил Дегтярев отметил, что за десять дней несколько тысяч земляков получили повестки и прибыли в военкомат.

«Из них порядка половины мы вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту», — добавил он.

В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.