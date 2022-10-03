Пресс-конференция о профориентации школьников проходит в медиацентре ПАИ

12:01, 03 октября 2022, ПАИ

3 октября в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная старту в Псковской области федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее».

Какие цели ставит перед собой проект по продвижению среднего профессионального образования, кто такой педагог-навигатор, с какими профессиями будут знакомиться псковские школьники? На эти и другие вопросы ответят заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, региональный координатор проекта «Билет в будущее» Елена Рыбальская, педагог-навигатор МАОУ СОШ № 47 Елена Маликова, куратор проекта «Билет в будущее» ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Ольга Ефимова.