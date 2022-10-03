Настил XVIII века, светец и ключ нашли археологи на раскопе в Печорах

11:18, 03 октября 2022, ПАИ

Настил XVIII века и бытовые предметы обнаружили археологи на раскопе в Печорах. Как сообщается в Telegram-канале Археологического центра Псковской области, настил раскрыт под постройкой второй половины XIX века.

Настил, предположительно, уличный, судя по направлению, когда-то он соединял улицы, которые сейчас носят названия Рабочей и Псковской, на которых в ходе раскопок предыдущих лет найдены остатки нескольких ярусов деревянных мостовых.

«На остальных участках работаем в слое XVII-XVIII веков, под которым уже виден материк. На фото - предметы быта: светец (приспособление для укрепления горящей лучины); фрагмент миски, ключ», - уточнили археологи.