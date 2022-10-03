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Со дня образования ОМОН Росгвардии исполнилось 34 года

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

День ОМОН Росгвардии ежегодно отмечается 3 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

В этот день в 1988 году в СССР впервые создали отряды милиции особого назначения. И в настоящее время они продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан, а также борются с терроризмом и экстремизмом.

Личный состав отряда мобильного особого назначения «Кром» управления Росгвардии по Псковской области поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник Игорь Иванов.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

С начала текущего года сотрудники ОМОН «Кром» приняли участие в 356 специальных операциях и мероприятиях в том числе. В результате они задержали 35 лиц и изъяли 41 единицу огнестрельного оружия, в том числе 314 боеприпасов. 235 выездов осуществили сотрудники инженерно-технического отделения для обезвреживания взрывчатых веществ и проверки помещений.

Напомним, что в Псковской области ОМОН создали в 1992 году. За проявленные мужество и героизм 115 сотрудников отряда награждены государственными наградами, 13 бойцов спецподразделения - орденами Мужества (из них два вручены посмертно).

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