Козу и собаку спасли пожарные в Великолукском районе

12:51, 03 октября 2022, ПАИ

Козу и собаку спасли пожарные в деревне Шелково Великолукского района. Возгорание произошло в жилом доме на улице Кооперативной 2 октября, сообщает ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Огнем повреждены веранда и крыши двух хозяйственных построек. Возгорание, по предварительным данным, началось из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике.

В тот же день произошел пожар на улице Богданова в Гдове. Дом выгорел изнутри по всей площади, огнем повреждена кровля на площади 10 м2, также сгорела веранда. Предположительная причина – поджог.

В 14:27 из-за короткого замыкания электропроводки в морозильной камере сгорел жилой дом в деревне Заситино Себежского района.

Кроме того, жилой дом и хозпостройка сгорели 3 октября в 1:35 в деревне Борисково Бежаницкого района. Причина – короткое замыкание электропроводки в телевизоре. Пожарным удалось спасти от огня автомобиль.