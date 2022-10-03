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Экономика

Инфляция в России может уйти ниже четырех процентов в 2023 году

Годовая инфляция в России в марте-апреле 2023 года может временно уйти ниже целевых 4% с учетом высокой базы текущего года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Банк России в середине сентября снизил прогноз инфляции в стране по итогам текущего года до 11-13% с 12-15%, при этом в 2023 году по-прежнему ждет ее на уровне 5-7% и возвращение к 4% в 2024 году. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что годовая инфляция в России в первом полугодии 2023 года может временно опуститься ниже цели в 4% из-за эффекта высокой базы.

«С учетом высокой базы весны этого года в марте-апреле 2023 года показатель годовой инфляции может временно опуститься ниже 4%. Однако текущий устойчивый рост цен, который был очень низкий в последние месяцы, он даже в какие-то месяцы был отрицательным, уже постепенно возрастает, и с учетом проводимой денежно-кредитной политики по следующему году в целом мы видим инфляцию в 5-7% с возвращением к 4% в 2024 году», — сказал Заботкин, выступая в Совете Федерации, передает агентство «Прайм».

Зампред ЦБ также подтвердил намерение ЦБ повысить прогноз ВВП по итогам текущего года, а также ожидания, что нижняя точка спада экономики РФ будет пройдена в первой половине будущего года, о чём он говорил в августе.

В сентябре ЦБ сообщил, что спад ВВП РФ по итогам года может сложиться ближе к 4%, поскольку динамика деловой активности складывается лучше июльских ожиданий.

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