Псковичей предупредили о штрафах за парковку у памятника на горе Соколихе ночью

14:21, 03 октября 2022, ПАИ

У памятника Александру Невскому и его дружине в Псковском районе прошёл профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району совместно с представителями правительства региона провели рейд на горе Соколихе.

Главные цели – профилактика управления транспортом в нетрезвом виде, проверка соблюдения режима тишины в ночное время, а также напоминание правил дорожного движения.

После реконструкции парковки у памятника при въезде был установлен знак 3.27 «Остановка и стоянка запрещена» и знак дополнительной информации – 8.5.4 «Время действия». Они предписывают запрет на стоянку транспорта на территории парковки с 23:00 до 6:00. Однако на его наличие обращают внимание далеко не все – в правительство области и региональное УГИБДД неоднократно поступали жалобы от жителей ближайших домов: в ночное время горожанам мешает громкая музыка, которая звучит из машин, припаркованных у памятника.

В ходе рейда установлено, что многие водители замечают только знак 6.4 «Место стоянки» и не знают о дополнительных мерах ограничения в вечернее и ночное время. Наказание за остановку под знаком 3.27 предусмотрено статьей 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки». Санкция данной статьи влечет предупреждение или штраф в размере пятисот рублей.

С водителями провели разъяснительную работу. Автолюбителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде, в ходе рейда не выявлено, добавили в ведомстве.