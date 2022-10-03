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Общество

Максимальный размер больничного увеличится в 2023 году

Фото: Telegram-канал «Минтруд России»

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа работника. Об этом сообщает Telegram-канал «Минтруд России».

Максимальная сумма пособия в следующем году составит:

– 83 204 рубля в месяц при страховом стаже 8 и более лет (100 % среднего заработка);

– 66 564 рубля в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80 % среднего заработка);

– 49 923 рубля в месяц при страховом стаже до 5 лет (60 % среднего заработка).

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет в 2022 году составляет 78 207 рублей за полный календарный месяц. 

Отмечается, что для расчёта пособия учитывается заработок за два календарных года, которые предшествуют году наступления временной нетрудоспособности.

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