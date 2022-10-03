До миллиона рублей смогут выиграть псковичи на молодёжном форуме

15:28, 03 октября 2022, ПАИ

Международный патриотический молодежный форум «Мы помним» пройдет в Пскове с 20 по 22 октября. Информация об этом размещена в официальной группе форума.

В мероприятии примут участие 100 человек из Республики Беларусь, Казахстана и России. Заявки на участие подаются через сайт Росмолодежи. Форум будет проходить три дня, с 20 по 22 октября, в Пскове. В рамках форума запланированы работа интерактивных площадок, выступления спикеров, грантовый конкурс с возможностью выиграть до 1 млн рублей.

Форум является уникальной коммуникативной площадкой для формирования новых форм и методов патриотического воспитания молодежи, а также для выработки механизма взаимодействия общественных объединений между Россией и другими государствами.

Организаторами являются АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.