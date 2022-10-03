Французскую овчину запретили ввозить через Псковскую область

16:22, 03 октября 2022, ПАИ

Импорт овечьих шкур через российско-латвийскую границу в Псковской области запретило управление Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Запрещён ввоз 21,7 тонны мокросоленых овечьих шкур, которые не прошли ветеринарный контроль. Груз следовал из Литвы в Ставропольский край.

В ходе проведения контроля качества и безопасности было установлено отсутствие информации о номере транспортного средства в ветеринарном сертификате Франции. Также на грузовом отсеке автомобиля не обнаружена пломба, заявленная в сертификате страны-экспортера. Сведения о её замене в ветеринарном сертификате Франции, подтвержденные подписью уполномоченного должностного лица и печатью учреждения государственной ветеринарной службы EC, отсутствуют.