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Общество

В России выпустили 2 рубля в честь Зои Космодемьянской

4 октября Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Зоя Космодемьянская» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Серебряная монета номиналом 2 рубля имеет форму круга диаметром 33,0 мм. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали «Золотая Звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени.

Тираж монеты — 3 тысячи штук.

Монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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