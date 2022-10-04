Продолжается розыск пропавшего в марте великолучанина

12:31, 04 октября 2022, ПАИ

В Великих Луках разыскивают Александра Лобанова 1984 года рождения. Мужчина пропал 22 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Мужчина был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят позвонить по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.