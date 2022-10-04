Бюджет Пскова увеличили на 355 млн рублей

11:29, 04 октября 2022, ПАИ

Бюджет Пскова на 2022 год увеличили более чем на 355 млн рублей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, изменения в документ на сессии 4 октября внесли депутаты городской Думы.

С докладом по этому вопросу выступила начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. По ее словам, бюджет увеличивается на 355 млн 209 тысяч рублей. С учетом внесенных поправок доходы города составят 8 млрд 883 млн рублей. Расходная часть - 9 млрд 96 млн рублей. Безвозмездные поступления в бюджет Пскова увеличиваются на 11 млн 64 тысячи рублей.

Часть этих средств – 10 млн - будет направлена на обустройство детских площадок в Детском и Финском парках. Поправки в бюджет депутаты приняли единогласно.