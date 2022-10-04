Итоги выборов в Псковской области подвел Игорь Сопов на встрече с партиями

15:17, 04 октября 2022, ПАИ

Итоги единого дня голосования, проходившего в Псковской области в сентябре, подвел председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов на встрече с представителями политических партий 4 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов уточнил, что на встрече присутствуют представители от девяти политических партий, а также от нескольких районных ТИКов, участники Общественной палаты региона, представители управления внутренней политики правительства области, от территориального управления Роскомнадзора и от управления Минюста.

Председатель облизбиркома напомнил, что в регионе проходило 30 избирательных кампаний, в списках избирателей были зарегистрированы 476 316 псковичей, а подготовку к выборам проводили 24 ТИКа (в двух районах выборов не было). Единый день голосования продлился три дня, в том числе по рекомендации Роспотребнадзора.

«Несмотря на то что нас за это критиковали, безопасность должна быть прежде всего», - подчеркнул Игорь Сопов.