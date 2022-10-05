Псковичам предложили создать своё уникальное вино

08:36, 05 октября 2022, ПАИ

Идеей создания псковского вина поделилась жительница села Ляды Наталья Дериенко. Фотографию двухкилограммовой грозди винограда она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Виноград в открытом грунте. Пора на Псковщине сажать виноградные плантации и делать псковское виноградное вино», - предложила Наталья Дериенко.

Ранее сообщалось о ещё одном псковском вине - в честь раскаявшихся в краже пуфов жителей города.