Ректор ПсковГУ поздравила коллег с праздником

09:00, 05 октября 2022, ПАИ

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С Днём учителя поздравила коллег ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в своём Telegram-канале.

Она отметила, что День учителя – это особенный праздник и сегодня его отмечает каждый человек, потому что кем бы он ни был – учёным, предпринимателем, спортсменом, художником – прежде всего он чей-то ученик.

«Все мы помним людей, которые вложили в нас не просто знания, а умение думать и анализировать, понимать и сопереживать, стремиться к результатам и достигать их. Учитель – это больше, чем просто работа. Это духовная и душевная ответственность», – подчеркнула Наталья Ильина.

Она также поблагодарила коллег за душевную щедрость, бескорыстие и преданность профессии. «Пусть любовь учеников и уважение родителей дарят вам творческое вдохновение и стремление к новым достижениям! Успеха, здоровья и счастья! С праздником!» – поздравила ректор ПсковГУ.