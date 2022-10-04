Россия может создать совместный с Египтом банк

09:43, 05 октября 2022, ПАИ

Москве и Каиру следует создать совместный банк для осуществления платежей без опаски попасть под санкции. Такое мнение выразил глава Российско-Египетского делового совета (РЕДС) Михаил Орлов, пишут «Известия».

«Экономика Египта, конечно, очень сильно зависит от Америки и Европы. Если вы посмотрите на баланс Европейского банка реконструкции и развития, то увидите в какой степени Египет сейчас является объектом колоссального потока прямых инвестиций с Запада, что очень немаловажно», — отметил глава РЕДС.

По его мнению, египетские банки «не очень хотят работать с ними из-за рисков: у крупнейших банков Египта основные филиалы зарубежные — в США и Европе».

«Для того, чтобы с нами работать, им надо будет закрыть банк там. Для них это огромная жертва. Поэтому я думаю, что Египту и РФ следует создать co-proprietary (находящийся в совместной собственности. — Ред.) банковский механизм, чтобы не ставить под угрозу партнеров», — сказал он.

Глава совета уточнил, что страны Запада оказывают на Египет давление, однако Каир «очень ценит свою независимость, свой суверенитет в разных вопросах».