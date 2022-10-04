Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Россия может создать совместный с Египтом банк

Москве и Каиру следует создать совместный банк для осуществления платежей без опаски попасть под санкции. Такое мнение выразил глава Российско-Египетского делового совета (РЕДС) Михаил Орлов, пишут «Известия»

«Экономика Египта, конечно, очень сильно зависит от Америки и Европы. Если вы посмотрите на баланс Европейского банка реконструкции и развития, то увидите в какой степени Египет сейчас является объектом колоссального потока прямых инвестиций с Запада, что очень немаловажно», — отметил глава РЕДС. 

По его мнению, египетские банки «не очень хотят работать с ними из-за рисков: у крупнейших банков Египта основные филиалы зарубежные — в США и Европе». 

«Для того, чтобы с нами работать, им надо будет закрыть банк там. Для них это огромная жертва. Поэтому я думаю, что Египту и РФ следует создать co-proprietary (находящийся в совместной собственности. — Ред.) банковский механизм, чтобы не ставить под угрозу партнеров», — сказал он. 

Глава совета уточнил, что страны Запада оказывают на Египет давление, однако Каир «очень ценит свою независимость, свой суверенитет в разных вопросах». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 октября 2022

Правительство РФ смягчило требования по маркировке молочной продукции
04 октября 2022

Минтруд разъяснил правила кредитных каникул для мобилизованных
04 октября 2022

Конструктором программ господдержки Сбера воспользовались 25 тысяч предпринимателей
03 октября 2022

Псковская область получила допсредства на поддержку производителей зерна
03 октября 2022

Демонтаж или пожар: как не платить налоги за утраченное имущество
03 октября 2022

Магазин H&M в Пскове окончательно закроется 18 октября
02 октября 2022

Россиянам рассказали, что будет с ценами на гречку и рис
02 октября 2022

Денежной единицей в новых субъектах РФ станет рубль

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...