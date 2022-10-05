Псковичку задержали за кражу кофе из магазина

10:20, 05 октября 2022, ПАИ

Псковичка обокрала продуктовый магазин. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 4 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая похитила из торгового зала четыре банки кофе на сумму более 1000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленница передана сотрудникам полиции.