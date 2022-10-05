Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России

10:21, 05 октября 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации.

В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.

Также опубликованы указы о назначении Леонида Пасечника временно исполняющим обязанности главы Луганской народной республики, Дениса Пушилина — Донецкой, Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — Херсонской. Все они будут временно руководить регионами до вступления в должность избранного главы, пишет РИА Новости.