На безработного псковича завели дело за сбыт краденых велосипедов

10:41, 05 октября 2022, ПАИ

Безработный молодой человек подозревается в кражах и сбыте велосипедов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На улицах Шелгунова и Некрасова были похищены четыре велосипеда. Причиненный ущерб устанавливается.

Псковские полицейские установили подозреваемого в совершении краж. Им оказался безработный 20-летний пскович. Он дал признательные показания, транспорт злоумышленник похищал преимущественно из подъездов домов, а затем реализовывал.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.