На безработного псковича завели дело за сбыт краденых велосипедов
Безработный молодой человек подозревается в кражах и сбыте велосипедов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
На улицах Шелгунова и Некрасова были похищены четыре велосипеда. Причиненный ущерб устанавливается.
Псковские полицейские установили подозреваемого в совершении краж. Им оказался безработный 20-летний пскович. Он дал признательные показания, транспорт злоумышленник похищал преимущественно из подъездов домов, а затем реализовывал.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
04 октября 2022
Фальшивые 100 долларов обнаружили в печорской финорганизации