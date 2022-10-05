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Политика

Песков назвал фейками публикации о готовящемся сегодня обращении Путина по СВО

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует выступать с обращением к нации по теме «переформатирования» специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее о том, что сегодня якобы может состояться такое обращение, сообщили некоторые СМИ и телеграм-каналы. «Нет, это не так», - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать эти публикации.

Позже в ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое выступление сегодня, Песков повторил: «Нет, не будет, это фейки».

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