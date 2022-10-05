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Общество

Расписание поезда «Петрозаводск - Псков» изменится на ноябрьских праздниках

Расписание электричек и нового поезда «Петрозаводск - Псков» через Санкт-Петербург изменится в этом месяце, а также на ноябрьские праздники. Об этом сообщается на сайте «Петрозаводск транспортный». 

5, 6, 7 и 8 октября пригородный электропоезд № 6372 «Петрозаводск - Медвежья Гора» отправится из Петрозаводска в 16:18 и прибудет в Медвежьегорск в 19:42.

А 11 октября пригородный электропоезд № 6371 «Медвежья Гора - Петрозаводск» отправится из Медвежьегорска в 00:53 и прибудет в Петрозаводск в 4:31.

«Кроме того, на период ноябрьских праздников скорее всего, в качестве эксперимента для определения востребованности назначены на один рейс следующие скорые поезда (любопытно, что они будут следовать на участке между Петрозаводском и СПб «ниткой»/графиком «ночного» поезда N 011/012 «Петрозаводск - С.-Петербург», который в ходу сейчас только 2 дня в неделю)», - говорится в сообщении.

№ 211Ь «Петрозаводск - Псков через Петербург»:

- отправится из Петрозаводска 3 ноября в 22:40, прибудет в Санкт-Петербург 4 ноября в 6:24

- отправится из Санкт-Петербурга в 7:09, прибудет на станцию Псков-1 4 ноября в 11:28 (на участке между Санкт-Петербургом и Псковом тарифные остановки: Луга-1, Плюсса, Струги Красные)

№ 212Ь «Псков - Петрозаводск» через Санкт-Петербург:

- отправится от станции Псков-1 6 ноября в 16:53, прибудет в Санкт-Петербург 6 ноября в 22:21

- отправится из Санкт-Петербурга в 23:20, прибудет на станцию Петрозаводск-Пасс. 7 ноября в 6:50 (на участке между Псковом и Санкт-Петербурге тарифные остановки: Струги Красные, Плюсса, Луга-1).

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