«Роскосмос» заявил о начале проектирования новой орбитальной станции вместо МКС

00:25, 06 октября 2022, ПАИ

Россия начинает проектирование новой орбитальной станции, но до начала её работы продолжит использовать Международную космическую станцию (МКС), заявил 5 октября исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв. Об этом сообет ИА Regnum.

Сергей Крикалёв заявил об этом на пресс-конференции, посвященной старту космического корабля Crew Dragon.

«Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура. Мы еще не знаем, как она будет построена, какие у нас будут модули, но я уверен, что мы будем продолжать международное партнерство и пока летаем к МКС, и будущая станция, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством», — сказал Крикалев.