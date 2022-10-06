Псковская область договорилась о трафике автомобильных грузовых перевозок на территории региона

00:44, 06 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова по вопросу осуществления международных автомобильных перевозок грузов. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

С 10 октября вступит в силу постановление Правительства РФ о запрете грузовых перевозок по территории России транспортными средствами тех стран, которые ввели в отношении нашей страны ограничительные меры в сфере международных автоперевозок.

«Правительство РФ поддержало наше обращение и Псковская область включена в число регионов, где этот запрет не будет применяться, если товар будет перегружаться или перецепляться на транспортные средства российских или белорусских перевозчиков. Это позволит не только зеркально ответить недружественным странам, но и поддержать наших предпринимателей», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, все возникающие вопросы оперативно отрабатываются в тесном взаимодействии с органами таможни, Минтрансом и перевозчиками.