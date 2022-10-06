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Политика

Игорь Сопов и Дмитрий Шахов вошли в топ-10 региональных политиков по версии «Псковской правды»

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вошли в первую десятку медиарейтинга региональных политиков за сентябрь по версии «Псковской правды». 

Несомненное влияние на расклады в сентябрьском медиарейтинге оказали выборы, активно освещавшиеся региональными СМИ.

6-е место в топ-30, поднявшись на целых 18 пунктов, занял председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов: он в сентябре активно комментировал ход и результаты голосования. Звездным часом выборы стали и для уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, который во время трехдневного голосования инспектировал участки и принимал жалобы (7-е место, медиаиндекс 1 371). Эта активность позволила омбудсмену второй раз за год попасть в топ-30, причем сразу в его первую десятку.

Отметим, что Игорь Сопов и Дмитрий Шахов также вошли в топ-10 медиарейтинга, построенного на анализе федеральных СМИ, заняв 3-е и 9-е места с показателями медиаиндекса в 603 и 83 соответственно.

Полную версию медиарейтинга за сентябрь смотрите на сайте «Псковской правды»

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