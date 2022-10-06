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Политика

Игорь Дитрих впервые вошел в федеральный топ «Псковской правды»

Вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих вошел в топ федерального и регионального медиарейтинга «Псковской правды» за сентябрь. 

В региональном топ-30 Игорь Дитрих оказался на 9-м месте с медиаиндексом 1 128, в федеральном рейтинге вице-спикер занял 10-е место с медиаиндексом 50. Отметим, что в федеральном рейтинге Игорь Дитрих значится впервые. 

По версии «Псковской правды», депутату удалось занять высокие позиции в рейтингах благодаря активной работе в рамках сессии областного Собрания и в депутатской приемной.

Полную версию медиарейтинга за сентябрь смотрите на сайте «Псковской правды»

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