Игорь Дитрих впервые вошел в федеральный топ «Псковской правды»

15:12, 06 октября 2022, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих вошел в топ федерального и регионального медиарейтинга «Псковской правды» за сентябрь.

В региональном топ-30 Игорь Дитрих оказался на 9-м месте с медиаиндексом 1 128, в федеральном рейтинге вице-спикер занял 10-е место с медиаиндексом 50. Отметим, что в федеральном рейтинге Игорь Дитрих значится впервые.

По версии «Псковской правды», депутату удалось занять высокие позиции в рейтингах благодаря активной работе в рамках сессии областного Собрания и в депутатской приемной.

Полную версию медиарейтинга за сентябрь смотрите на сайте «Псковской правды».