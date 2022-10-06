Псковский военком Сергей Судаков вошел в топ-30 регионального медиарейтинга «Псковской правды»

16:03, 06 октября 2022, ПАИ

Военный комиссар Псковской области Сергей Судаков впервые попал в топ-30 регионального медиарейтинга «Псковской правды» за сентябрь.

Авторы рейтинга подчеркнули, что после объявления в России частичной мобилизации военкомы стали важными ньюсмейкерами в регионах. И действительно, Сергей Судаков с ходу занял в топ-30 28-е место с медиарейтингом 515.

Его упоминаемость резко выросла благодаря пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, ставшей заметным событием на местном медиаполе: достаточно сказать, что ее видеозапись в группе ПАИ в «ВКонтакте» только за первые пять дней набрала больше 85 000 просмотров.

Полную версию медиарейтинга за сентябрь смотрите на сайте «Псковской правды».