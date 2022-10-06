Миллионы рублей отдали три псковички лжеправоохранителям

13:23, 06 октября 2022, ПАИ

Три жительницы Псковской области лишились около четырёх миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, трем женщинам, в том числе проживающим в Пскове и Печорах, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения оформления кредита они завладели их деньгами. Всего потерпевшие перевели аферистам около четырех миллионов рублей.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных по данным фактам уголовных дел, заключили в ведомстве.