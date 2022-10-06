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ВИДЕО Ситуацию с «забытым у забора» малышом прокомментировали в псковском детсаду «Росинка»

Ситуацию с «забытым у забора» малышом специально для Псковского агентства информации прокомментировала заведующая детсадом «Росинка» в Пскове Инна Цырульник.

Видео, на котором мальчик стоит у забора детского сада, появилось в крупнейшем псковском паблике «Жесть по-псковски». Неизвестный автор выложил его анонимно, снабдив таким комментарием: «Добрый день. Сад 31, Росинка. Ребёнок кричал на протяжении нескольких минут, на ближайших площадках групп не было. Подошёл дворник, успокоил и отнёс ребёнка воспитателям. Почему воспитатели не следят за детьми? В этом саду наблюдаю подобную ситуацию не первый раз».

Инна Цырульник рассказала, как всё происходило в действительности. «Мы неприятно удивлены некорректной подачей информации в соцсетях. На самом деле, ребёнок не оставался без присмотра, как сообщает автор поста. Рядом были другие дети и воспитатель - группа гуляла. Прогулка во второй младшей группе ранняя и проходит между 10 и 11 часами утра. Детей из других групп на улице в это время не было», - уточнила Инна Цырульник.

По словам заведующей, ребёнок, который попал на видео, всё ещё адаптируется к детскому саду. Мальчика отдали в сад лишь 6 сентября.

«Он пока не привык к детям, а так как мальчик очень активный и любознательный, он может засмотреться на проезжающие мимо автомобили, на того же дворника. Поэтому он идёт к забору и наблюдает за окружающим миром. Во время этой прогулки 5 октября воспитатель неоднократно возвращала ребёнка на площадку, но он всё равно шёл к забору. А дворник просто помог воспитателю вернуть ребёнка к группе. Никакой криминальной ситуации здесь нет. Вместо того, чтобы через сопротивление вести малыша к другим детям, воспитательница наблюдала за мальчиком, он всегда был в поле ее зрения», - заверила Инна Цырульник, отметив, что ребёнок не кричал, не плакал, был спокоен и улыбался. Это же подтверждают десятки комментариев очевидцев.

Она также обратила внимание, что видео снято из дома, который граничит с садом торцевой частью, то есть запись сделана из-за угла, поэтому полного обзора территории сада нет, в связи с этим и воспитателя не видно. 

«Сад огорожен, кроме того, мы находимся под охраной. Запросто уйти с территории невозможно. Самое обидное, что прогулка проводится в соответствии со всеми требованиями, воспитатель учитывает индивидуальные особенности ребенка, не настаивает на своём, а в итоге из ничего, на пустом месте получилось то, что получилось. Считаю, что это видео провокационное. Оно появилось во всевозможных пабликах вчера около часа дня, видимо, ради хайпа», - предположила заведующая.

По её словам, родители относятся к произошедшему с пониманием и тоже возмущены поступком автора видео. «К тому же у нас не было случаев, чтобы дети уходили из сада, чтобы кого-то забывали. Мама этого малыша хотела написать администратору сообщества, чтобы видео убрали. Она прекрасно знает, что у нее любознательный малыш, и ни в чем воспитателя не укоряет», - заключила Инна Цырульник.

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