Два человека пострадали в результате ДТП в Пскове
Столкновение автомобилей LADA Vesta и Volkswagen Tiguan произошло у дома №61 на улице Максима Горького в Пскове.
В результате ДТП пострадали 52-летний водитель и 39-летняя пассажирка автомобиля LADA. Им оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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