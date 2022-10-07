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Происшествия

Пьяный невельчанин попытался угнать ВАЗ в Острове

В Острове полиция задержала автоугонщика по горячим следам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером 6 октября на улице 25 Октября неизвестный совершил угон машины ВАЗ. Владелец автомобиля сразу же обратился с заявлением о произошедшем в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий ВАЗ остановил экипаж группы задержания на выезде из города. Автоугонщика задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Подозреваемым оказался безработный и ранее судимый житель Невеля 1974 года рождения. По версии следствия, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что заинтересовавшая его автомашина оказалась незакрытой, а ключ находился в замке зажигания.

В настоящее время в отношении невельчанина возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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