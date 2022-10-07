Псков может стать участником проекта «Футбол в школе»

16:08, 07 октября 2022, ПАИ

Псков попробует стать участником проекта «Футбол в школе». Об этом сообщил президент Псковской областной общественной организации «Федерация футбола» Александр Коновалов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, это возможность принимать участие в соревнованиях, которые организует Министерство спорта России.

Ранее Александр Коновалов отметил, что Пскову необходимы крытые манежи.