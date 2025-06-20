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Спорт

Великолучанка вышла в финал первенства России по стрельбе из лука

Серебряный призёр молодёжного Кубка Европы, великолучанка Милана Мурзина вышла в финал первенства России по стрельбе из лука в Екатеринбурге, сообщает корреспондент ПАИ.

Милана Мурзина. Фото предоставила сама спортсменка

Мурзина соревнуется в блочном луке среди юниорок, где за победу борются 55 лучниц. Великолукская спортсменка вышла в плей-офф с первого места квалификационного отбора и дошла до финала, обыграв в спаррингах спортсменок из Приморского края, Москвы, Бурятии и Красноярского края.

В финале великолучанка встретится с Софьей Александровой из Забайкалья.

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