Велопарад пройдёт сегодня в Пскове

09:42, 21 июня 2025, ПАИ

Велопарад пройдёт в Пскове сегодня, 21 июня. Мероприятие стартует в 11:00 на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

«Велопарад – это не просто повод прокатиться на велосипеде, а реальная возможность показать, как полезно ездить на двухколёсном транспорте каждый день. Мы хотим, чтобы каждый понял, как важно улучшать инфраструктуру для велосипедистов», – отметила Мария Каменская, ответственная за организацию велопарада.

Напомним, что для проведения велопарада с 13:25 до 14:25 в Пскове ограничат движение на некоторых улицах. Подробности – здесь.

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