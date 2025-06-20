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Межрегиональный этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу пройдёт в Пскове

Межрегиональный этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 15 лет пройдёт в Пскове с 23 по 26 июня. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

В юношеских соревнованиях примут участие 18 команд из семи регионов России, в том числе три коллектива из Псковской области, в составах которых Кирилл Виговский и Максим Пропастин, Кирилл Зорин и Сергей Пасицкий, Степан Самсонов и Константин Васильев.

19 пар из шести регионов сыграют в турнире среди девушек. Псковскую область представят Анна Андреева и Ульяна Добичева, Дарья Савостина и Варвара Веременко, а также Злата Гончарук и Мария Карандашева.

23 июня – день приезда команд. С 16:00 начнутся тренировки. В следующие два дня пройдут соревновательные игры, которые стартуют в 10:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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