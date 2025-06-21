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Общество

День йоги празднуют в мире

Международный день йоги празднуют сегодня, 21 июня, сообщает calend.ru.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

День учредили в 2014 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН для повышения осведомлённости мировой общественности о преимуществах йоги и принятия её в образ жизни.

Впервые праздник отмечали в июне 2015 года. А инициатива учреждения и выбор даты этого дня принадлежат премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Отметим, что сегодня, 21 июня, в 10:00 при хорошей погоде в Пскове на трёх открытых площадках пройдут бесплатные тренировки в рамках проекта «Спортивный Псков».

Ранее о старте проекта объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

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