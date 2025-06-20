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Общество

Великолукская академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие.

  • Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие.
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие.
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие.
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие.
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие.
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие.
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие.
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, от имени спикера Собрания Александра Котова и депутатского корпуса коллектив вуза студентов и выпускников с 55-летием академии поздравил депутат Андрей Козлов. Он пожелал академии дальнейших успехов в укреплении спортивной славы России и вручил сотрудникам почётные грамоты и благодарности.

Напомним, что Великолукская государственная академия физической культуры и спорта – это настоящая кузница кадров для спортивной отрасли не только Псковской области, но и всей России, которая воспитала целую плеяду выдающихся спортсменов, тренеров и педагогов.

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