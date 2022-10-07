Эстония отправит Украине новую партию боеприпасов и военного снаряжения

16:43, 07 октября 2022, ПАИ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в ближайшее время представит правительству новый пакет военной помощи Украине, который включает боеприпасы и военное снаряжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского военного ведомства.

«Эстония поставит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. Оказывая помощь, мы исходим из того, что наша собственная обороноспособность должна быть постоянно обеспечена, и мы используем в первую очередь средства, которые подлежат плановой замене в ближайшем будущем или которые проще заменить», - сказал Певкур.

По данным Минобороны, Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 255 миллионов евро. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.

Ранее Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.