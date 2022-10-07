Два уголовных дела по фактам поджогов возбуждены в Великолукском районе

16:37, 07 октября 2022, ПАИ

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Жилой дом поджёг злоумышленник в деревне Великополье Шелковской волости. Об этом сообщает газета «Наш путь» со ссылкой на прокуратуру Великолукского района.

Сумма причиненного ущерба составила более 25 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

А во дворе дома в деревне Першино подожгли баню. В итоге сумма ущерба превысила 85 тысяч рублей. По данному факту также возбудили уголовное дело, ход расследования находится на контроле у районной прокуратуры.