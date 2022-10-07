Рособрнадзор РФ назвал даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в России в 2023 году

23:38, 07 октября 2022, ПАИ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2023 году планируется провести с 20 марта по 1 июля, следует из проекта расписания, пишет ТАСС.

Проведение ЕГЭ разделено на три периода:

досрочный - с 20 марта по 10 апреля вместе с резервными днями, которые завешаются 19 апреля,

основной вместе с резервными днями - с 26 мая по 1 июля,

дополнительный - 6-19 сентября.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, основной период ЕГЭ 26 мая откроют экзамены по географии, литературе и химии.

Проведение экзамена по информатике разделено на два дня - 19 и 20 июня. Также на два дня, 16 и 17 июня, разделено проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Экзамен по русскому языку в 2023 году запланирован на 29 мая.

ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день - 1 июня.

Экзамены по истории и физике запланированы на 5 июня, по обществознанию - на 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 13 июня.

Также опубликован проект расписания основного государственного экзамена на 2023 год. Его планируется провести с 21 апреля по 1 июля. Будут досрочный и основной этапы, а также дополнительный, который должен состоятся в первой половине сентября