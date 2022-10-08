ФОТОФАКТ Что-то потустороннее

15:49, 08 октября 2022, ПАИ

Фотграфией «потустороннего» поделилась подписчица группы «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Что-то потустороннее, не с нашей планеты. Есть варианты, что это может быть?» - подписала снимок автор.

В комменатриях участник группы пояснил, что это - галлы: зелёные, жёлтые с красным боком шарики, которые часто можно увидеть на листьях дуба. Эти шарики называют дубовыми яблоками, или чернильными орешками, они «поспевают» к осени.

«Это красивое, но болезненное образование на дубе. Спровоцировать его могут грибы, бактерии, вирусы, клещи, тли и другие». - отметил подписчик.